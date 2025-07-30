Валюты / JXN
JXN: Jackson Financial Inc Class A
93.81 USD 2.99 (3.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JXN за сегодня изменился на -3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.98, а максимальная — 96.15.
Следите за динамикой Jackson Financial Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
92.98 96.15
Годовой диапазон
64.70 115.22
- Предыдущее закрытие
- 96.80
- Open
- 96.10
- Bid
- 93.81
- Ask
- 94.11
- Low
- 92.98
- High
- 96.15
- Объем
- 878
- Дневное изменение
- -3.09%
- Месячное изменение
- -3.88%
- 6-месячное изменение
- 12.56%
- Годовое изменение
- 3.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.