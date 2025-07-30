КотировкиРазделы
JXN: Jackson Financial Inc Class A

93.81 USD 2.99 (3.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JXN за сегодня изменился на -3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.98, а максимальная — 96.15.

Следите за динамикой Jackson Financial Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
92.98 96.15
Годовой диапазон
64.70 115.22
Предыдущее закрытие
96.80
Open
96.10
Bid
93.81
Ask
94.11
Low
92.98
High
96.15
Объем
878
Дневное изменение
-3.09%
Месячное изменение
-3.88%
6-месячное изменение
12.56%
Годовое изменение
3.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.