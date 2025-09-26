KotasyonBölümler
Dövizler / JPME
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

106.57 USD 0.23 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JPME fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.57 ve Yüksek fiyatı olarak 106.58 aralığında işlem gördü.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

JPME hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi 106.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 106.57 - 106.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 106.34 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. JPME canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 106.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.70% ve USD değerlerini izler. JPME hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

JPME hisse senedi nasıl alınır?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisselerini şu anki 106.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 106.57 ve Ask 106.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JPME fiyat hareketlerini takip edin.

JPME hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 87.85 - 111.55 ve mevcut fiyatı 106.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 106.57 veya Ask 106.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.64% ve 6 aylık değişim oranı 8.68% değerlerini karşılaştırır. JPME fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 111.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 87.85 - 111.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 106.34 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF performansını takip edin.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) hisse senedi yıllık olarak en düşük 87.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 106.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 87.85 - 111.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JPME fiyat hareketlerini izleyin.

JPME hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 106.34 ve yıllık değişim oranı 2.70% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
106.57 106.58
Yıllık aralık
87.85 111.55
Önceki kapanış
106.34
Açılış
106.58
Satış
106.57
Alış
106.87
Düşük
106.57
Yüksek
106.58
Hacim
2
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
-1.64%
6 aylık değişim
8.68%
Yıllık değişim
2.70%
