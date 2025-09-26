- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
JPME fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.57 ve Yüksek fiyatı olarak 106.58 aralığında işlem gördü.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPME haberleri
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Be on Your Investing Radar?
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
Sıkça sorulan sorular
JPME hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi 106.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 106.57 - 106.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 106.34 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. JPME canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 106.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.70% ve USD değerlerini izler. JPME hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
JPME hisse senedi nasıl alınır?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisselerini şu anki 106.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 106.57 ve Ask 106.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JPME fiyat hareketlerini takip edin.
JPME hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 87.85 - 111.55 ve mevcut fiyatı 106.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 106.57 veya Ask 106.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.64% ve 6 aylık değişim oranı 8.68% değerlerini karşılaştırır. JPME fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 111.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 87.85 - 111.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 106.34 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF performansını takip edin.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) hisse senedi yıllık olarak en düşük 87.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 106.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 87.85 - 111.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JPME fiyat hareketlerini izleyin.
JPME hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 106.34 ve yıllık değişim oranı 2.70% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 106.34
- Açılış
- 106.58
- Satış
- 106.57
- Alış
- 106.87
- Düşük
- 106.57
- Yüksek
- 106.58
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- -1.64%
- 6 aylık değişim
- 8.68%
- Yıllık değişim
- 2.70%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki