通貨 / JPME
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

107.09 USD 0.75 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPMEの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり106.57の安値と107.65の高値で取引されました。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPME株の現在の価格は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株価は本日107.09です。106.57 - 107.65内で取引され、前日の終値は106.34、取引量は25に達しました。JPMEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの現在の価格は107.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.20%やUSDにも注目します。JPMEの動きはライブチャートで確認できます。

JPME株を買う方法は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株は現在107.09で購入可能です。注文は通常107.09または107.39付近で行われ、25や0.48%が市場の動きを示します。JPMEの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPME株に投資する方法は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅87.85 - 111.55と現在の107.09を考慮します。注文は多くの場合107.09や107.39で行われる前に、-1.16%や9.21%と比較されます。JPMEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最高値は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの過去1年の最高値は111.55でした。87.85 - 111.55内で株価は大きく変動し、106.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最低値は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF(JPME)の年間最安値は87.85でした。現在の107.09や87.85 - 111.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPMEの動きはライブチャートで確認できます。

JPMEの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、106.34、3.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
106.57 107.65
1年のレンジ
87.85 111.55
以前の終値
106.34
始値
106.58
買値
107.09
買値
107.39
安値
106.57
高値
107.65
出来高
25
1日の変化
0.71%
1ヶ月の変化
-1.16%
6ヶ月の変化
9.21%
1年の変化
3.20%
