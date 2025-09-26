- 概要
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
JPMEの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり106.57の安値と107.65の高値で取引されました。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
JPME株の現在の価格は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株価は本日107.09です。106.57 - 107.65内で取引され、前日の終値は106.34、取引量は25に達しました。JPMEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの現在の価格は107.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.20%やUSDにも注目します。JPMEの動きはライブチャートで確認できます。
JPME株を買う方法は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株は現在107.09で購入可能です。注文は通常107.09または107.39付近で行われ、25や0.48%が市場の動きを示します。JPMEの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPME株に投資する方法は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅87.85 - 111.55と現在の107.09を考慮します。注文は多くの場合107.09や107.39で行われる前に、-1.16%や9.21%と比較されます。JPMEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最高値は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの過去1年の最高値は111.55でした。87.85 - 111.55内で株価は大きく変動し、106.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最低値は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF(JPME)の年間最安値は87.85でした。現在の107.09や87.85 - 111.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPMEの動きはライブチャートで確認できます。
JPMEの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、106.34、3.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 106.34
- 始値
- 106.58
- 買値
- 107.09
- 買値
- 107.39
- 安値
- 106.57
- 高値
- 107.65
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- 0.71%
- 1ヶ月の変化
- -1.16%
- 6ヶ月の変化
- 9.21%
- 1年の変化
- 3.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前