- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
Le taux de change de JPME a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.57 et à un maximum de 106.58.
Suivez la dynamique JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPME Nouvelles
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Be on Your Investing Radar?
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JPME aujourd'hui ?
L'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF est cotée à 106.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 106.57 - 106.58, a clôturé hier à 106.34 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de JPME présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 106.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JPME.
Comment acheter des actions JPME ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF au cours actuel de 106.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 106.57 ou de 106.87, le 2 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JPME sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JPME ?
Investir dans JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 87.85 - 111.55 et le prix actuel 106.57. Beaucoup comparent -1.64% et 8.68% avant de passer des ordres à 106.57 ou 106.87. Consultez le graphique du cours de JPME en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF l'année dernière était 111.55. Au cours de 87.85 - 111.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 106.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) sur l'année a été 87.85. Sa comparaison avec 106.57 et 87.85 - 111.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JPME sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JPME a-t-elle été divisée ?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 106.34 et 2.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 106.34
- Ouverture
- 106.58
- Bid
- 106.57
- Ask
- 106.87
- Plus Bas
- 106.57
- Plus Haut
- 106.58
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- -1.64%
- Changement à 6 Mois
- 8.68%
- Changement Annuel
- 2.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev