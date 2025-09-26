CotationsSections
Devises / JPME
Retour à Actions

JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

106.57 USD 0.23 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JPME a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.57 et à un maximum de 106.58.

Suivez la dynamique JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPME Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JPME aujourd'hui ?

L'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF est cotée à 106.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 106.57 - 106.58, a clôturé hier à 106.34 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de JPME présente ces mises à jour.

L'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 106.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JPME.

Comment acheter des actions JPME ?

Vous pouvez acheter des actions JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF au cours actuel de 106.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 106.57 ou de 106.87, le 2 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JPME sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JPME ?

Investir dans JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 87.85 - 111.55 et le prix actuel 106.57. Beaucoup comparent -1.64% et 8.68% avant de passer des ordres à 106.57 ou 106.87. Consultez le graphique du cours de JPME en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF l'année dernière était 111.55. Au cours de 87.85 - 111.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 106.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ?

Le cours le plus bas de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) sur l'année a été 87.85. Sa comparaison avec 106.57 et 87.85 - 111.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JPME sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JPME a-t-elle été divisée ?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 106.34 et 2.70% après les opérations sur titres.

Range quotidien
106.57 106.58
Range Annuel
87.85 111.55
Clôture Précédente
106.34
Ouverture
106.58
Bid
106.57
Ask
106.87
Plus Bas
106.57
Plus Haut
106.58
Volume
2
Changement quotidien
0.22%
Changement Mensuel
-1.64%
Changement à 6 Mois
8.68%
Changement Annuel
2.70%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev