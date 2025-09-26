KurseKategorien
Währungen / JPME
Zurück zum Aktien

JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

107.09 USD 0.75 (0.71%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPME hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.57 bis zu einem Hoch von 107.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPME News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPME heute?

Die Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) notiert heute bei 107.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 106.57 - 107.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 106.34 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von JPME zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPME Dividenden?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF wird derzeit mit 107.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPME zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPME-Aktien?

Sie können Aktien von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) zum aktuellen Kurs von 107.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 107.09 oder 107.39 platziert, während 25 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPME auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPME-Aktien?

Bei einer Investition in JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 87.85 - 111.55 und der aktuelle Kurs 107.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.16% und 9.21%, bevor sie Orders zu 107.09 oder 107.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPME.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

Der höchste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) im vergangenen Jahr lag bei 111.55. Innerhalb von 87.85 - 111.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 106.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) im Laufe des Jahres betrug 87.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 107.09 und der Spanne 87.85 - 111.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPME live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPME statt?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 106.34 und 3.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
106.57 107.65
Jahresspanne
87.85 111.55
Vorheriger Schlusskurs
106.34
Eröffnung
106.58
Bid
107.09
Ask
107.39
Tief
106.57
Hoch
107.65
Volumen
25
Tagesänderung
0.71%
Monatsänderung
-1.16%
6-Monatsänderung
9.21%
Jahresänderung
3.20%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh