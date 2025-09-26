- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von JPME hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.57 bis zu einem Hoch von 107.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPME News
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Be on Your Investing Radar?
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPME heute?
Die Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) notiert heute bei 107.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 106.57 - 107.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 106.34 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von JPME zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPME Dividenden?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF wird derzeit mit 107.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPME zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPME-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) zum aktuellen Kurs von 107.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 107.09 oder 107.39 platziert, während 25 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPME auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPME-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 87.85 - 111.55 und der aktuelle Kurs 107.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.16% und 9.21%, bevor sie Orders zu 107.09 oder 107.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPME.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) im vergangenen Jahr lag bei 111.55. Innerhalb von 87.85 - 111.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 106.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) im Laufe des Jahres betrug 87.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 107.09 und der Spanne 87.85 - 111.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPME live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPME statt?
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 106.34 und 3.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.34
- Eröffnung
- 106.58
- Bid
- 107.09
- Ask
- 107.39
- Tief
- 106.57
- Hoch
- 107.65
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -1.16%
- 6-Monatsänderung
- 9.21%
- Jahresänderung
- 3.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh