报价部分
货币 / JPME
回到股票

JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

106.57 USD 0.23 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JPME汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点106.57和高点106.58进行交易。

关注JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPME新闻

常见问题解答

JPME股票今天的价格是多少？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票今天的定价为106.57。它在106.57 - 106.58范围内交易，昨天的收盘价为106.34，交易量达到2。JPME的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF目前的价值为106.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪JPME走势。

如何购买JPME股票？

您可以以106.57的当前价格购买JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票。订单通常设置在106.57或106.87附近，而2和-0.01%显示市场活动。立即关注JPME的实时图表更新。

如何投资JPME股票？

投资JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF需要考虑年度范围87.85 - 111.55和当前价格106.57。许多人在以106.57或106.87下订单之前，会比较-1.64%和。实时查看JPME价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF的最高价格是111.55。在87.85 - 111.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF的绩效。

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF（JPME）的最低价格为87.85。将其与当前的106.57和87.85 - 111.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPME股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.34和2.70%中可见。

日范围
106.57 106.58
年范围
87.85 111.55
前一天收盘价
106.34
开盘价
106.58
卖价
106.57
买价
106.87
最低价
106.57
最高价
106.58
交易量
2
日变化
0.22%
月变化
-1.64%
6个月变化
8.68%
年变化
2.70%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值