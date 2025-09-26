JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
今日JPME汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点106.57和高点106.58进行交易。
关注JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPME新闻
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) Be on Your Investing Radar?
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
常见问题解答
JPME股票今天的价格是多少？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票今天的定价为106.57。它在106.57 - 106.58范围内交易，昨天的收盘价为106.34，交易量达到2。JPME的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF目前的价值为106.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪JPME走势。
如何购买JPME股票？
您可以以106.57的当前价格购买JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票。订单通常设置在106.57或106.87附近，而2和-0.01%显示市场活动。立即关注JPME的实时图表更新。
如何投资JPME股票？
投资JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF需要考虑年度范围87.85 - 111.55和当前价格106.57。许多人在以106.57或106.87下订单之前，会比较-1.64%和。实时查看JPME价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF的最高价格是111.55。在87.85 - 111.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF的绩效。
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF（JPME）的最低价格为87.85。将其与当前的106.57和87.85 - 111.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPME股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.34和2.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 106.34
- 开盘价
- 106.58
- 卖价
- 106.57
- 买价
- 106.87
- 最低价
- 106.57
- 最高价
- 106.58
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- -1.64%
- 6个月变化
- 8.68%
- 年变化
- 2.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值