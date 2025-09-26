КотировкиРазделы
Валюты / JPME
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

106.57 USD 0.23 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPME за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.57, а максимальная — 106.58.

Следите за динамикой JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPME сегодня?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) сегодня оценивается на уровне 106.57. Инструмент торгуется в пределах 106.57 - 106.58, вчерашнее закрытие составило 106.34, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 106.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.70% и USD. Отслеживайте движения JPME на графике в реальном времени.

Как купить акции JPME?

Вы можете купить акции JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) по текущей цене 106.57. Ордера обычно размещаются около 106.57 или 106.87, тогда как 2 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPME?

Инвестирование в JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 87.85 - 111.55 и текущей цены 106.57. Многие сравнивают -1.64% и 8.68% перед размещением ордеров на 106.57 или 106.87. Изучайте ежедневные изменения цены JPME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) за последний год составила 111.55. Акции заметно колебались в пределах 87.85 - 111.55, сравнение с 106.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) за год составила 87.85. Сравнение с текущими 106.57 и 87.85 - 111.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPME?

В прошлом JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 106.34 и 2.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
106.57 106.58
Годовой диапазон
87.85 111.55
Предыдущее закрытие
106.34
Open
106.58
Bid
106.57
Ask
106.87
Low
106.57
High
106.58
Объем
2
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
-1.64%
6-месячное изменение
8.68%
Годовое изменение
2.70%
