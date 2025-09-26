CotaçõesSeções
JPME: JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

106.57 USD 0.23 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPME para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 106.57 e o mais alto foi 106.58.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPME hoje?

Hoje JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) está avaliado em 106.57. O instrumento é negociado dentro de 106.57 - 106.58, o fechamento de ontem foi 106.34, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPME em tempo real.

As ações de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF está avaliado em 106.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.70% e USD. Monitore os movimentos de JPME no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPME?

Você pode comprar ações de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) pelo preço atual 106.57. Ordens geralmente são executadas perto de 106.57 ou 106.87, enquanto 2 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPME no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPME?

Investir em JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 87.85 - 111.55 e o preço atual 106.57. Muitos comparam -1.64% e 8.68% antes de enviar ordens em 106.57 ou 106.87. Estude as mudanças diárias de preço de JPME no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

O maior preço de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) no último ano foi 111.55. As ações oscilaram bastante dentro de 87.85 - 111.55, e a comparação com 106.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?

O menor preço de JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) no ano foi 87.85. A comparação com o preço atual 106.57 e 87.85 - 111.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPME em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPME?

No passado JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 106.34 e 2.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
106.57 106.58
Faixa anual
87.85 111.55
Fechamento anterior
106.34
Open
106.58
Bid
106.57
Ask
106.87
Low
106.57
High
106.58
Volume
2
Mudança diária
0.22%
Mudança mensal
-1.64%
Mudança de 6 meses
8.68%
Mudança anual
2.70%
