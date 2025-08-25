FiyatlarBölümler
JEF
JEF: Jefferies Financial Group Inc

69.50 USD 0.85 (1.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JEF fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.94 ve Yüksek fiyatı olarak 71.01 aralığında işlem gördü.

Jefferies Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.94 71.01
Yıllık aralık
39.28 82.68
Önceki kapanış
70.35
Açılış
71.01
Satış
69.50
Alış
69.80
Düşük
68.94
Yüksek
71.01
Hacim
3.735 K
Günlük değişim
-1.21%
Aylık değişim
9.04%
6 aylık değişim
30.54%
Yıllık değişim
12.81%
