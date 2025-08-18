Währungen / JEF
JEF: Jefferies Financial Group Inc
70.35 USD 3.81 (5.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JEF hat sich für heute um 5.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.24 bis zu einem Hoch von 70.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jefferies Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
68.24 70.62
Jahresspanne
39.28 82.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.54
- Eröffnung
- 68.75
- Bid
- 70.35
- Ask
- 70.65
- Tief
- 68.24
- Hoch
- 70.62
- Volumen
- 7.542 K
- Tagesänderung
- 5.73%
- Monatsänderung
- 10.37%
- 6-Monatsänderung
- 32.14%
- Jahresänderung
- 14.19%
