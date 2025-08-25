QuotazioniSezioni
JEF: Jefferies Financial Group Inc

69.50 USD 0.85 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JEF ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.94 e ad un massimo di 71.01.

Segui le dinamiche di Jefferies Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
68.94 71.01
Intervallo Annuale
39.28 82.68
Chiusura Precedente
70.35
Apertura
71.01
Bid
69.50
Ask
69.80
Minimo
68.94
Massimo
71.01
Volume
3.735 K
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
9.04%
Variazione Semestrale
30.54%
Variazione Annuale
12.81%
20 settembre, sabato