Valute / JEF
JEF: Jefferies Financial Group Inc
69.50 USD 0.85 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JEF ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.94 e ad un massimo di 71.01.
Segui le dinamiche di Jefferies Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JEF News
Intervallo Giornaliero
68.94 71.01
Intervallo Annuale
39.28 82.68
- Chiusura Precedente
- 70.35
- Apertura
- 71.01
- Bid
- 69.50
- Ask
- 69.80
- Minimo
- 68.94
- Massimo
- 71.01
- Volume
- 3.735 K
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- 9.04%
- Variazione Semestrale
- 30.54%
- Variazione Annuale
- 12.81%
20 settembre, sabato