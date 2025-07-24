Валюты / JEF
JEF: Jefferies Financial Group Inc
66.36 USD 0.56 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JEF за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.98, а максимальная — 67.49.
Следите за динамикой Jefferies Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JEF
Дневной диапазон
65.98 67.49
Годовой диапазон
39.28 82.68
- Предыдущее закрытие
- 66.92
- Open
- 67.25
- Bid
- 66.36
- Ask
- 66.66
- Low
- 65.98
- High
- 67.49
- Объем
- 2.448 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 4.11%
- 6-месячное изменение
- 24.64%
- Годовое изменение
- 7.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.