JEF: Jefferies Financial Group Inc

66.36 USD 0.56 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JEF за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.98, а максимальная — 67.49.

Следите за динамикой Jefferies Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
65.98 67.49
Годовой диапазон
39.28 82.68
Предыдущее закрытие
66.92
Open
67.25
Bid
66.36
Ask
66.66
Low
65.98
High
67.49
Объем
2.448 K
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
4.11%
6-месячное изменение
24.64%
Годовое изменение
7.71%
