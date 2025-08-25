CotationsSections
Devises / JEF
JEF: Jefferies Financial Group Inc

69.50 USD 0.85 (1.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JEF a changé de -1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.94 et à un maximum de 71.01.

Suivez la dynamique Jefferies Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
68.94 71.01
Range Annuel
39.28 82.68
Clôture Précédente
70.35
Ouverture
71.01
Bid
69.50
Ask
69.80
Plus Bas
68.94
Plus Haut
71.01
Volume
3.735 K
Changement quotidien
-1.21%
Changement Mensuel
9.04%
Changement à 6 Mois
30.54%
Changement Annuel
12.81%
