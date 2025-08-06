- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
IYJ fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 144.33 ve Yüksek fiyatı olarak 145.31 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Industrials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYJ haberleri
- Should You Invest in the iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)?
- Empire State Manufacturing Survey: Activity Increased Modestly In October
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- S&P Global Services PMI: Growth Softened Slightly In September
- ISM Manufacturing PMI: Slower Contraction In September
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- Richmond Fed Manufacturing Activity Softened Further In September
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- New Highs, Low Drama
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Should You Invest in the iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)?
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
Sıkça sorulan sorular
IYJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi 144.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 144.33 - 145.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 145.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 32 değerine ulaştı. IYJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi şu anda 144.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.05% ve USD değerlerini izler. IYJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IYJ hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Industrials ETF hisselerini şu anki 144.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 144.48 ve Ask 144.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 32 ve günlük değişim oranı -0.57% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYJ fiyat hareketlerini takip edin.
IYJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 111.51 - 148.21 ve mevcut fiyatı 144.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 144.48 veya Ask 144.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.59% ve 6 aylık değişim oranı 11.59% değerlerini karşılaştırır. IYJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi yıllık olarak 148.21 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 111.51 - 148.21). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 145.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Industrials ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Industrials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 111.51 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 144.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 111.51 - 148.21 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYJ fiyat hareketlerini izleyin.
IYJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Industrials ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 145.27 ve yıllık değişim oranı 8.05% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 145.27
- Açılış
- 145.31
- Satış
- 144.48
- Alış
- 144.78
- Düşük
- 144.33
- Yüksek
- 145.31
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- -0.59%
- 6 aylık değişim
- 11.59%
- Yıllık değişim
- 8.05%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M