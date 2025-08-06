- Visão do mercado
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
A taxa do IYJ para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 144.33 e o mais alto foi 145.31.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Industrials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYJ hoje?
Hoje iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) está avaliado em 144.48. O instrumento é negociado dentro de 144.33 - 145.31, o fechamento de ontem foi 145.27, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYJ em tempo real.
As ações de iShares U.S. Industrials ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Industrials ETF está avaliado em 144.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.05% e USD. Monitore os movimentos de IYJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYJ?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) pelo preço atual 144.48. Ordens geralmente são executadas perto de 144.48 ou 144.78, enquanto 32 e -0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYJ?
Investir em iShares U.S. Industrials ETF envolve considerar a faixa anual 111.51 - 148.21 e o preço atual 144.48. Muitos comparam -0.59% e 11.59% antes de enviar ordens em 144.48 ou 144.78. Estude as mudanças diárias de preço de IYJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Industrials ETF?
O maior preço de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) no último ano foi 148.21. As ações oscilaram bastante dentro de 111.51 - 148.21, e a comparação com 145.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Industrials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Industrials ETF?
O menor preço de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) no ano foi 111.51. A comparação com o preço atual 144.48 e 111.51 - 148.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYJ?
No passado iShares U.S. Industrials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 145.27 e 8.05% após os eventos corporativos.
- 145.27
- 145.31
- 144.48
- 144.78
- 144.33
- 145.31
- 32
- -0.54%
- -0.59%
- 11.59%
- 8.05%
- Prév.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Prév.
- Prév.
- -12.8
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- 4.6
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Prév.
- Prév.
- Prév.
- Prév.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Prév.
- 0.3%
- Prév.
- 3.524 milh
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- -0.703 milh
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh