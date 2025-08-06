KurseKategorien
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF

144.34 USD 0.63 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IYJ hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.17 bis zu einem Hoch von 144.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Industrials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IYJ heute?

Die Aktie von iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) notiert heute bei 144.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 144.17 - 144.72 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 143.71 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von IYJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IYJ Dividenden?

iShares U.S. Industrials ETF wird derzeit mit 144.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich IYJ-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) zum aktuellen Kurs von 144.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 144.34 oder 144.64 platziert, während 25 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IYJ-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Industrials ETF müssen die jährliche Spanne 111.51 - 148.21 und der aktuelle Kurs 144.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.69% und 11.49%, bevor sie Orders zu 144.34 oder 144.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Industrials ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) im vergangenen Jahr lag bei 148.21. Innerhalb von 111.51 - 148.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 143.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Industrials ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Industrials ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) im Laufe des Jahres betrug 111.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 144.34 und der Spanne 111.51 - 148.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IYJ statt?

iShares U.S. Industrials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 143.71 und 7.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
144.17 144.72
Jahresspanne
111.51 148.21
Vorheriger Schlusskurs
143.71
Eröffnung
144.56
Bid
144.34
Ask
144.64
Tief
144.17
Hoch
144.72
Volumen
25
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
-0.69%
6-Monatsänderung
11.49%
Jahresänderung
7.95%
