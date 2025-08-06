CotationsSections
Devises / IYJ
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF

144.48 USD 0.79 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IYJ a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.33 et à un maximum de 145.31.

Suivez la dynamique iShares U.S. Industrials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IYJ aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Industrials ETF est cotée à 144.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 144.33 - 145.31, a clôturé hier à 145.27 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de IYJ présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Industrials ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Industrials ETF est actuellement valorisé à 144.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYJ.

Comment acheter des actions IYJ ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Industrials ETF au cours actuel de 144.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 144.48 ou de 144.78, le 32 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IYJ ?

Investir dans iShares U.S. Industrials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 111.51 - 148.21 et le prix actuel 144.48. Beaucoup comparent -0.59% et 11.59% avant de passer des ordres à 144.48 ou 144.78. Consultez le graphique du cours de IYJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Industrials ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Industrials ETF l'année dernière était 148.21. Au cours de 111.51 - 148.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 145.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Industrials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Industrials ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) sur l'année a été 111.51. Sa comparaison avec 144.48 et 111.51 - 148.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IYJ a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Industrials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 145.27 et 8.05% après les opérations sur titres.

Range quotidien
144.33 145.31
Range Annuel
111.51 148.21
Clôture Précédente
145.27
Ouverture
145.31
Bid
144.48
Ask
144.78
Plus Bas
144.33
Plus Haut
145.31
Volume
32
Changement quotidien
-0.54%
Changement Mensuel
-0.59%
Changement à 6 Mois
11.59%
Changement Annuel
8.05%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M