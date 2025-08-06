- Aperçu
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
Le taux de change de IYJ a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.33 et à un maximum de 145.31.
Suivez la dynamique iShares U.S. Industrials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IYJ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYJ aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Industrials ETF est cotée à 144.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 144.33 - 145.31, a clôturé hier à 145.27 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de IYJ présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Industrials ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Industrials ETF est actuellement valorisé à 144.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYJ.
Comment acheter des actions IYJ ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Industrials ETF au cours actuel de 144.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 144.48 ou de 144.78, le 32 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYJ ?
Investir dans iShares U.S. Industrials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 111.51 - 148.21 et le prix actuel 144.48. Beaucoup comparent -0.59% et 11.59% avant de passer des ordres à 144.48 ou 144.78. Consultez le graphique du cours de IYJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Industrials ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Industrials ETF l'année dernière était 148.21. Au cours de 111.51 - 148.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 145.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Industrials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Industrials ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) sur l'année a été 111.51. Sa comparaison avec 144.48 et 111.51 - 148.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYJ a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Industrials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 145.27 et 8.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 145.27
- Ouverture
- 145.31
- Bid
- 144.48
- Ask
- 144.78
- Plus Bas
- 144.33
- Plus Haut
- 145.31
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- -0.59%
- Changement à 6 Mois
- 11.59%
- Changement Annuel
- 8.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M