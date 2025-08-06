IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
今日IYJ汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点144.33和高点145.31进行交易。
关注iShares U.S. Industrials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IYJ股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Industrials ETF股票今天的定价为144.33。它在144.33 - 145.31范围内交易，昨天的收盘价为145.27，交易量达到26。IYJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Industrials ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Industrials ETF目前的价值为144.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪IYJ走势。
如何购买IYJ股票？
您可以以144.33的当前价格购买iShares U.S. Industrials ETF股票。订单通常设置在144.33或144.63附近，而26和-0.67%显示市场活动。立即关注IYJ的实时图表更新。
如何投资IYJ股票？
投资iShares U.S. Industrials ETF需要考虑年度范围111.51 - 148.21和当前价格144.33。许多人在以144.33或144.63下订单之前，会比较-0.69%和。实时查看IYJ价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Industrials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Industrials ETF的最高价格是148.21。在111.51 - 148.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Industrials ETF的绩效。
iShares U.S. Industrials ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Industrials ETF（IYJ）的最低价格为111.51。将其与当前的144.33和111.51 - 148.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYJ股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Industrials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.27和7.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 145.27
- 开盘价
- 145.31
- 卖价
- 144.33
- 买价
- 144.63
- 最低价
- 144.33
- 最高价
- 145.31
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- -0.69%
- 6个月变化
- 11.48%
- 年变化
- 7.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M