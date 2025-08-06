报价部分
货币 / IYJ
回到股票

IYJ: iShares U.S. Industrials ETF

144.33 USD 0.94 (0.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IYJ汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点144.33和高点145.31进行交易。

关注iShares U.S. Industrials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYJ新闻

常见问题解答

IYJ股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Industrials ETF股票今天的定价为144.33。它在144.33 - 145.31范围内交易，昨天的收盘价为145.27，交易量达到26。IYJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Industrials ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Industrials ETF目前的价值为144.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪IYJ走势。

如何购买IYJ股票？

您可以以144.33的当前价格购买iShares U.S. Industrials ETF股票。订单通常设置在144.33或144.63附近，而26和-0.67%显示市场活动。立即关注IYJ的实时图表更新。

如何投资IYJ股票？

投资iShares U.S. Industrials ETF需要考虑年度范围111.51 - 148.21和当前价格144.33。许多人在以144.33或144.63下订单之前，会比较-0.69%和。实时查看IYJ价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Industrials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Industrials ETF的最高价格是148.21。在111.51 - 148.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Industrials ETF的绩效。

iShares U.S. Industrials ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Industrials ETF（IYJ）的最低价格为111.51。将其与当前的144.33和111.51 - 148.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYJ股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Industrials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.27和7.94%中可见。

日范围
144.33 145.31
年范围
111.51 148.21
前一天收盘价
145.27
开盘价
145.31
卖价
144.33
买价
144.63
最低价
144.33
最高价
145.31
交易量
26
日变化
-0.65%
月变化
-0.69%
6个月变化
11.48%
年变化
7.94%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M