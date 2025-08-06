- 개요
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
IYJ 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 144.33이고 고가는 145.31이었습니다.
iShares U.S. Industrials ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IYJ News
- Should You Invest in the iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)?
- Empire State Manufacturing Survey: Activity Increased Modestly In October
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- S&P Global Services PMI: Growth Softened Slightly In September
- ISM Manufacturing PMI: Slower Contraction In September
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- Richmond Fed Manufacturing Activity Softened Further In September
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- New Highs, Low Drama
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
자주 묻는 질문
오늘 IYJ 주식의 가격은?
iShares U.S. Industrials ETF 주식은 당일 144.33에 가격이 책정되며 144.33 - 145.31 내에서 거래되고 어제의 종가는 145.27 였고 거래 볼륨은 26이었습니다. IYJ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
iShares U.S. Industrials ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
iShares U.S. Industrials ETF은 현재 144.33로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 7.94% 및 USD를 지켜 봅니다. IYJ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
IYJ 주식을 매수하는 방법은?
iShares U.S. Industrials ETF의 주식을 현재 144.33의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 144.63 근처로 접수되며 26 및 -0.67%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 IYJ의 업데이트를 확인해 보세요.
IYJ 주식에 투자하는 방법은?
iShares U.S. Industrials ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 111.51 - 148.21 및 현재 가격 144.33을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.69% 및 11.48%를 비교합니다. IYJ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
iShares U.S. Industrials ETF 주식 최고가는?
지난해 iShares U.S. Industrials ETF의 최고가는 148.21였습니다. 111.51 - 148.21 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 145.27와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares U.S. Industrials ETF의 움직임을 살펴보세요.
iShares U.S. Industrials ETF 최저가는?
연중 iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)의 최저 가격은 111.51였습니다. 현재 144.33 및 111.51 - 148.21와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. IYJ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
IYJ 주식의 분할은 언제였는지?
iShares U.S. Industrials ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 145.27 및 7.94%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 145.27
- 시가
- 145.31
- Bid
- 144.33
- Ask
- 144.63
- 저가
- 144.33
- 고가
- 145.31
- 볼륨
- 26
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- -0.69%
- 6개월 변동
- 11.48%
- 년간 변동율
- 7.94%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- -0.2%
- 훑어보기
- 0.6%
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.7%
- 활동
-
- 예측값
- -0.3%
- 훑어보기
- 0.7%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- -12.8
- 예측값
- 4.8
- 훑어보기
- 23.2
- 활동
- 4.6
- 예측값
- 8.3
- 훑어보기
- 5.6
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.2%
- 활동
-
- 예측값
- 0.0%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.524 M
- 예측값
- -2.689 M
- 훑어보기
- 3.715 M
- 활동
- -0.703 M
- 예측값
- -0.276 M
- 훑어보기
- -0.763 M