IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
El tipo de cambio de IYJ de hoy ha cambiado un -1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 143.14, mientras que el máximo ha alcanzado 145.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Industrials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IYJ hoy?
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) se evalúa hoy en 143.71. El instrumento se negocia dentro de 143.14 - 145.31; el cierre de ayer ha sido 145.27 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Industrials ETF?
iShares U.S. Industrials ETF se evalúa actualmente en 143.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.48% y USD. Monitoree los movimientos de IYJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IYJ?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) al precio actual de 143.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 143.71 o 144.01, mientras que 55 y -1.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IYJ?
Invertir en iShares U.S. Industrials ETF implica tener en cuenta el rango anual 111.51 - 148.21 y el precio actual 143.71. Muchos comparan -1.12% y 11.00% antes de colocar órdenes en 143.71 o 144.01. Estudie los cambios diarios de precios de IYJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Industrials ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) en el último año ha sido 148.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 111.51 - 148.21, una comparación con 145.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Industrials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Industrials ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) para el año ha sido 111.51. La comparación con los actuales 143.71 y 111.51 - 148.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYJ?
En el pasado, iShares U.S. Industrials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 145.27 y 7.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 145.27
- Open
- 145.31
- Bid
- 143.71
- Ask
- 144.01
- Low
- 143.14
- High
- 145.31
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -1.07%
- Cambio mensual
- -1.12%
- Cambio a 6 meses
- 11.00%
- Cambio anual
- 7.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M