IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
Il tasso di cambio IYJ ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 144.33 e ad un massimo di 145.31.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Industrials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IYJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IYJ oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Industrials ETF sono prezzate a 144.48. Viene scambiato all'interno di 144.33 - 145.31, la chiusura di ieri è stata 145.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IYJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Industrials ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Industrials ETF è attualmente valutato a 144.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IYJ.
Come acquistare azioni IYJ?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Industrials ETF al prezzo attuale di 144.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 144.48 o 144.78, mentre 32 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IYJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IYJ?
Investire in iShares U.S. Industrials ETF implica considerare l'intervallo annuale 111.51 - 148.21 e il prezzo attuale 144.48. Molti confrontano -0.59% e 11.59% prima di effettuare ordini su 144.48 o 144.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IYJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Industrials ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Industrials ETF nell'ultimo anno è stato 148.21. All'interno di 111.51 - 148.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 145.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Industrials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Industrials ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) nel corso dell'anno è stato 111.51. Confrontandolo con gli attuali 144.48 e 111.51 - 148.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IYJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IYJ?
iShares U.S. Industrials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 145.27 e 8.05%.
- Chiusura Precedente
- 145.27
- Apertura
- 145.31
- Bid
- 144.48
- Ask
- 144.78
- Minimo
- 144.33
- Massimo
- 145.31
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- -0.59%
- Variazione Semestrale
- 11.59%
- Variazione Annuale
- 8.05%
