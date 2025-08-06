- 概要
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
IYJの今日の為替レートは、-1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり143.14の安値と145.31の高値で取引されました。
iShares U.S. Industrials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYJ News
よくあるご質問
IYJ株の現在の価格は？
iShares U.S. Industrials ETFの株価は本日143.71です。143.14 - 145.31内で取引され、前日の終値は145.27、取引量は55に達しました。IYJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Industrials ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Industrials ETFの現在の価格は143.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.48%やUSDにも注目します。IYJの動きはライブチャートで確認できます。
IYJ株を買う方法は？
iShares U.S. Industrials ETFの株は現在143.71で購入可能です。注文は通常143.71または144.01付近で行われ、55や-1.10%が市場の動きを示します。IYJの最新情報はライブチャートで確認できます。
IYJ株に投資する方法は？
iShares U.S. Industrials ETFへの投資では、年間の値幅111.51 - 148.21と現在の143.71を考慮します。注文は多くの場合143.71や144.01で行われる前に、-1.12%や11.00%と比較されます。IYJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Industrials ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Industrials ETFの過去1年の最高値は148.21でした。111.51 - 148.21内で株価は大きく変動し、145.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Industrials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Industrials ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Industrials ETF(IYJ)の年間最安値は111.51でした。現在の143.71や111.51 - 148.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYJの動きはライブチャートで確認できます。
IYJの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Industrials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、145.27、7.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 145.27
- 始値
- 145.31
- 買値
- 143.71
- 買値
- 144.01
- 安値
- 143.14
- 高値
- 145.31
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -1.07%
- 1ヶ月の変化
- -1.12%
- 6ヶ月の変化
- 11.00%
- 1年の変化
- 7.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M