IYJ: iShares U.S. Industrials ETF

143.71 USD 1.56 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IYJの今日の為替レートは、-1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり143.14の安値と145.31の高値で取引されました。

iShares U.S. Industrials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IYJ株の現在の価格は？

iShares U.S. Industrials ETFの株価は本日143.71です。143.14 - 145.31内で取引され、前日の終値は145.27、取引量は55に達しました。IYJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Industrials ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Industrials ETFの現在の価格は143.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.48%やUSDにも注目します。IYJの動きはライブチャートで確認できます。

IYJ株を買う方法は？

iShares U.S. Industrials ETFの株は現在143.71で購入可能です。注文は通常143.71または144.01付近で行われ、55や-1.10%が市場の動きを示します。IYJの最新情報はライブチャートで確認できます。

IYJ株に投資する方法は？

iShares U.S. Industrials ETFへの投資では、年間の値幅111.51 - 148.21と現在の143.71を考慮します。注文は多くの場合143.71や144.01で行われる前に、-1.12%や11.00%と比較されます。IYJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Industrials ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Industrials ETFの過去1年の最高値は148.21でした。111.51 - 148.21内で株価は大きく変動し、145.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Industrials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Industrials ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Industrials ETF(IYJ)の年間最安値は111.51でした。現在の143.71や111.51 - 148.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYJの動きはライブチャートで確認できます。

IYJの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Industrials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、145.27、7.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
143.14 145.31
1年のレンジ
111.51 148.21
以前の終値
145.27
始値
145.31
買値
143.71
買値
144.01
安値
143.14
高値
145.31
出来高
55
1日の変化
-1.07%
1ヶ月の変化
-1.12%
6ヶ月の変化
11.00%
1年の変化
7.48%
