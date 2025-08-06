- Обзор рынка
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF
Курс IYJ за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 144.33, а максимальная — 145.31.
Следите за динамикой iShares U.S. Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYJ сегодня?
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) сегодня оценивается на уровне 144.33. Инструмент торгуется в пределах 144.33 - 145.31, вчерашнее закрытие составило 145.27, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Industrials ETF?
iShares U.S. Industrials ETF в настоящее время оценивается в 144.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения IYJ на графике в реальном времени.
Как купить акции IYJ?
Вы можете купить акции iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) по текущей цене 144.33. Ордера обычно размещаются около 144.33 или 144.63, тогда как 26 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYJ?
Инвестирование в iShares U.S. Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 111.51 - 148.21 и текущей цены 144.33. Многие сравнивают -0.69% и 11.48% перед размещением ордеров на 144.33 или 144.63. Изучайте ежедневные изменения цены IYJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Industrials ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) за последний год составила 148.21. Акции заметно колебались в пределах 111.51 - 148.21, сравнение с 145.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Industrials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Industrials ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) за год составила 111.51. Сравнение с текущими 144.33 и 111.51 - 148.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYJ?
В прошлом iShares U.S. Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 145.27 и 7.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 145.27
- Open
- 145.31
- Bid
- 144.33
- Ask
- 144.63
- Low
- 144.33
- High
- 145.31
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -0.69%
- 6-месячное изменение
- 11.48%
- Годовое изменение
- 7.94%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн