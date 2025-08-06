КотировкиРазделы
IYJ: iShares U.S. Industrials ETF

144.33 USD 0.94 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYJ за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 144.33, а максимальная — 145.31.

Следите за динамикой iShares U.S. Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости IYJ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYJ сегодня?

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) сегодня оценивается на уровне 144.33. Инструмент торгуется в пределах 144.33 - 145.31, вчерашнее закрытие составило 145.27, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Industrials ETF?

iShares U.S. Industrials ETF в настоящее время оценивается в 144.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения IYJ на графике в реальном времени.

Как купить акции IYJ?

Вы можете купить акции iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) по текущей цене 144.33. Ордера обычно размещаются около 144.33 или 144.63, тогда как 26 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYJ?

Инвестирование в iShares U.S. Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 111.51 - 148.21 и текущей цены 144.33. Многие сравнивают -0.69% и 11.48% перед размещением ордеров на 144.33 или 144.63. Изучайте ежедневные изменения цены IYJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Industrials ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) за последний год составила 148.21. Акции заметно колебались в пределах 111.51 - 148.21, сравнение с 145.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Industrials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Industrials ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) за год составила 111.51. Сравнение с текущими 144.33 и 111.51 - 148.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYJ?

В прошлом iShares U.S. Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 145.27 и 7.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
144.33 145.31
Годовой диапазон
111.51 148.21
Предыдущее закрытие
145.27
Open
145.31
Bid
144.33
Ask
144.63
Low
144.33
High
145.31
Объем
26
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-0.69%
6-месячное изменение
11.48%
Годовое изменение
7.94%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн