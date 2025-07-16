Dövizler / IWD
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.41 USD 0.70 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IWD fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 202.11 ve Yüksek fiyatı olarak 203.41 aralığında işlem gördü.
iShares Russell 1000 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD haberleri
Günlük aralık
202.11 203.41
Yıllık aralık
163.22 204.01
- Önceki kapanış
- 203.11
- Açılış
- 203.26
- Satış
- 202.41
- Alış
- 202.71
- Düşük
- 202.11
- Yüksek
- 203.41
- Hacim
- 3.071 K
- Günlük değişim
- -0.34%
- Aylık değişim
- 1.15%
- 6 aylık değişim
- 7.96%
- Yıllık değişim
- 6.76%
21 Eylül, Pazar