通貨 / IWD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
203.11 USD 1.05 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IWDの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり202.13の安値と203.56の高値で取引されました。
iShares Russell 1000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD News
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- IYY: Diversification, Growth, And What Investors Should Know (NYSEARCA:IYY)
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- IWD: A Well-Diversified Large-Cap Value ETF (NYSEARCA:IWD)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- A Whipsaw Week
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Not All Value Indexes Are Created Equal: Russell Vs. S&P
- PRF: All Weather Alpha For Strategic Long Term Investing (NYSEARCA:PRF)
- The Eternal Debate Over Valuations
- These stock pickers just had their worst month of 2025 at trying to beat benchmarks
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Core Equities: An Attractive Option Amidst Volatility
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Russell U.S. Indexes Spotlight - Quarterly Report: July 2025
1日のレンジ
202.13 203.56
1年のレンジ
163.22 204.01
- 以前の終値
- 202.06
- 始値
- 202.45
- 買値
- 203.11
- 買値
- 203.41
- 安値
- 202.13
- 高値
- 203.56
- 出来高
- 2.256 K
- 1日の変化
- 0.52%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- 8.33%
- 1年の変化
- 7.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K