クォートセクション
通貨 / IWD
株に戻る

IWD: iShares Russell 1000 Value ETF

203.11 USD 1.05 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWDの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり202.13の安値と203.56の高値で取引されました。

iShares Russell 1000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWD News

1日のレンジ
202.13 203.56
1年のレンジ
163.22 204.01
以前の終値
202.06
始値
202.45
買値
203.11
買値
203.41
安値
202.13
高値
203.56
出来高
2.256 K
1日の変化
0.52%
1ヶ月の変化
1.50%
6ヶ月の変化
8.33%
1年の変化
7.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K