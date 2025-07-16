КотировкиРазделы
Валюты / IWD
Назад в Рынок акций США

IWD: iShares Russell 1000 Value ETF

201.47 USD 1.08 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWD за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.94, а максимальная — 202.10.

Следите за динамикой iShares Russell 1000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IWD

Дневной диапазон
200.94 202.10
Годовой диапазон
163.22 204.01
Предыдущее закрытие
202.55
Open
201.95
Bid
201.47
Ask
201.77
Low
200.94
High
202.10
Объем
2.106 K
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
7.46%
Годовое изменение
6.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.