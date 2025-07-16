Валюты / IWD
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
201.47 USD 1.08 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IWD за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.94, а максимальная — 202.10.
Следите за динамикой iShares Russell 1000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
200.94 202.10
Годовой диапазон
163.22 204.01
- Предыдущее закрытие
- 202.55
- Open
- 201.95
- Bid
- 201.47
- Ask
- 201.77
- Low
- 200.94
- High
- 202.10
- Объем
- 2.106 K
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 7.46%
- Годовое изменение
- 6.26%
