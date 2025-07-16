CotationsSections
Devises / IWD
Retour à Actions

IWD: iShares Russell 1000 Value ETF

202.41 USD 0.70 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWD a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 202.11 et à un maximum de 203.41.

Suivez la dynamique iShares Russell 1000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWD Nouvelles

Range quotidien
202.11 203.41
Range Annuel
163.22 204.01
Clôture Précédente
203.11
Ouverture
203.26
Bid
202.41
Ask
202.71
Plus Bas
202.11
Plus Haut
203.41
Volume
3.071 K
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
1.15%
Changement à 6 Mois
7.96%
Changement Annuel
6.76%
20 septembre, samedi