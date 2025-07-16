Devises / IWD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.41 USD 0.70 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWD a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 202.11 et à un maximum de 203.41.
Suivez la dynamique iShares Russell 1000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD Nouvelles
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- IYY: Diversification, Growth, And What Investors Should Know (NYSEARCA:IYY)
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- IWD: A Well-Diversified Large-Cap Value ETF (NYSEARCA:IWD)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- A Whipsaw Week
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Not All Value Indexes Are Created Equal: Russell Vs. S&P
- PRF: All Weather Alpha For Strategic Long Term Investing (NYSEARCA:PRF)
- The Eternal Debate Over Valuations
- These stock pickers just had their worst month of 2025 at trying to beat benchmarks
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Core Equities: An Attractive Option Amidst Volatility
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Russell U.S. Indexes Spotlight - Quarterly Report: July 2025
Range quotidien
202.11 203.41
Range Annuel
163.22 204.01
- Clôture Précédente
- 203.11
- Ouverture
- 203.26
- Bid
- 202.41
- Ask
- 202.71
- Plus Bas
- 202.11
- Plus Haut
- 203.41
- Volume
- 3.071 K
- Changement quotidien
- -0.34%
- Changement Mensuel
- 1.15%
- Changement à 6 Mois
- 7.96%
- Changement Annuel
- 6.76%
20 septembre, samedi