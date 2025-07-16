KurseKategorien
Währungen / IWD
Zurück zum Aktien

IWD: iShares Russell 1000 Value ETF

202.74 USD 0.37 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWD hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 202.11 bis zu einem Hoch von 203.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Russell 1000 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWD News

Tagesspanne
202.11 203.41
Jahresspanne
163.22 204.01
Vorheriger Schlusskurs
203.11
Eröffnung
203.26
Bid
202.74
Ask
203.04
Tief
202.11
Hoch
203.41
Volumen
1.944 K
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
1.31%
6-Monatsänderung
8.13%
Jahresänderung
6.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K