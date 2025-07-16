Währungen / IWD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.74 USD 0.37 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWD hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 202.11 bis zu einem Hoch von 203.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell 1000 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD News
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- IYY: Diversification, Growth, And What Investors Should Know (NYSEARCA:IYY)
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- IWD: A Well-Diversified Large-Cap Value ETF (NYSEARCA:IWD)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- A Whipsaw Week
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Not All Value Indexes Are Created Equal: Russell Vs. S&P
- PRF: All Weather Alpha For Strategic Long Term Investing (NYSEARCA:PRF)
- The Eternal Debate Over Valuations
- These stock pickers just had their worst month of 2025 at trying to beat benchmarks
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Core Equities: An Attractive Option Amidst Volatility
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Russell U.S. Indexes Spotlight - Quarterly Report: July 2025
Tagesspanne
202.11 203.41
Jahresspanne
163.22 204.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.11
- Eröffnung
- 203.26
- Bid
- 202.74
- Ask
- 203.04
- Tief
- 202.11
- Hoch
- 203.41
- Volumen
- 1.944 K
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 1.31%
- 6-Monatsänderung
- 8.13%
- Jahresänderung
- 6.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K