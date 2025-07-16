CotizacionesSecciones
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF

202.06 USD 0.59 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IWD de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.86, mientras que el máximo ha alcanzado 203.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell 1000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
200.86 203.71
Rango anual
163.22 204.01
Cierres anteriores
201.47
Open
201.76
Bid
202.06
Ask
202.36
Low
200.86
High
203.71
Volumen
2.552 K
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
0.97%
Cambio a 6 meses
7.77%
Cambio anual
6.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B