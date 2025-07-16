Divisas / IWD
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.06 USD 0.59 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IWD de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.86, mientras que el máximo ha alcanzado 203.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell 1000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD News
Rango diario
200.86 203.71
Rango anual
163.22 204.01
- Cierres anteriores
- 201.47
- Open
- 201.76
- Bid
- 202.06
- Ask
- 202.36
- Low
- 200.86
- High
- 203.71
- Volumen
- 2.552 K
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 0.97%
- Cambio a 6 meses
- 7.77%
- Cambio anual
- 6.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B