통화 / IWD
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.41 USD 0.70 (0.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IWD 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 202.11이고 고가는 203.41이었습니다.
iShares Russell 1000 Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWD News
일일 변동 비율
202.11 203.41
년간 변동
163.22 204.01
- 이전 종가
- 203.11
- 시가
- 203.26
- Bid
- 202.41
- Ask
- 202.71
- 저가
- 202.11
- 고가
- 203.41
- 볼륨
- 3.071 K
- 일일 변동
- -0.34%
- 월 변동
- 1.15%
- 6개월 변동
- 7.96%
- 년간 변동율
- 6.76%
20 9월, 토요일