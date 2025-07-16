货币 / IWD
IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
202.06 USD 0.59 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IWD汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点200.86和高点203.71进行交易。
关注iShares Russell 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IWD新闻
日范围
200.86 203.71
年范围
163.22 204.01
- 前一天收盘价
- 201.47
- 开盘价
- 201.76
- 卖价
- 202.06
- 买价
- 202.36
- 最低价
- 200.86
- 最高价
- 203.71
- 交易量
- 2.552 K
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- 7.77%
- 年变化
- 6.57%
