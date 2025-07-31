FiyatlarBölümler
IP: International Paper Company

46.42 USD 0.69 (1.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IP fiyatı bugün -1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.91 ve Yüksek fiyatı olarak 46.83 aralığında işlem gördü.

International Paper Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.91 46.83
Yıllık aralık
43.27 60.36
Önceki kapanış
47.11
Açılış
46.70
Satış
46.42
Alış
46.72
Düşük
45.91
Yüksek
46.83
Hacim
6.758 K
Günlük değişim
-1.46%
Aylık değişim
-4.88%
6 aylık değişim
-13.04%
Yıllık değişim
-4.84%
21 Eylül, Pazar