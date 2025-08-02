Divisas / IP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IP: International Paper Company
46.94 USD 0.72 (1.56%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IP de hoy ha cambiado un 1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.42, mientras que el máximo ha alcanzado 47.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas International Paper Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IP News
- UBS inicia cobertura de Smurfit WestRock con "comprar" y objetivo de $60
- UBS inicia cobertura de Smurfit WestRock con "comprar" y objetivo de 60 dólares
- UBS starts Smurfit WestRock at “buy,” sees $60 target on $400 mln growth potential
- UBS inicia cobertura de Smurfit Westrock con calificación de Compra
- UBS inicia cobertura de Smurfit Westrock con calificación de Compra, ve oportunidad infravalorada
- UBS initiates Smurfit Westrock stock with Buy rating, sees undervalued turnaround
- Why I’m Buying International Paper Despite Its Premium Valuation (NYSE:IP)
- BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Thursday - Five Below (NASDAQ:FIVE), International Paper (NYSE:IP)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- S&P 500 Slides for Fifth Day Ahead of Powell Speech
- International Paper to sell cellulose fibers unit for $1.5 billion
- International Paper to close two Georgia containerboard mills
- International Paper to sell cellulose fibers business for $1.5 billion
- International Paper sells Global Cellulose Fibers business
- AIP to acquire International Paper’s cellulose fibers business
- International Paper stock rating reiterated at Buy by UBS on cost savings
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- Are Fewer Cardboard Box Shipments an Early Signal of a Demand Dip? Are Fewer Cardboard Box Shipments an Early Signal of a Demand Dip? - International Paper (NYSE:IP), FedEx (NYSE:FDX)
- JPM downgrades International Paper, says investor hopes for 2027 look too high
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- JPMorgan downgrades International Paper stock rating to Neutral on earnings miss
- Intl Paper (IP) Q2 Revenue Up 45%
Rango diario
46.42 47.78
Rango anual
43.27 60.36
- Cierres anteriores
- 46.22
- Open
- 46.42
- Bid
- 46.94
- Ask
- 47.24
- Low
- 46.42
- High
- 47.78
- Volumen
- 10.982 K
- Cambio diario
- 1.56%
- Cambio mensual
- -3.81%
- Cambio a 6 meses
- -12.06%
- Cambio anual
- -3.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B