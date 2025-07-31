KurseKategorien
IP: International Paper Company

47.11 USD 0.17 (0.36%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IP hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.74 bis zu einem Hoch von 47.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die International Paper Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
46.74 47.62
Jahresspanne
43.27 60.36
Vorheriger Schlusskurs
46.94
Eröffnung
47.26
Bid
47.11
Ask
47.41
Tief
46.74
Hoch
47.62
Volumen
6.541 K
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
-3.46%
6-Monatsänderung
-11.75%
Jahresänderung
-3.42%
