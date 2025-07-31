Währungen / IP
IP: International Paper Company
47.11 USD 0.17 (0.36%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IP hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.74 bis zu einem Hoch von 47.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Paper Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IP News
- NW Natural Holdings beruft Kyra Patterson zur neuen Personalchefin
- UBS starts Smurfit WestRock at “buy,” sees $60 target on $400 mln growth potential
- UBS stuft Smurfit Westrock mit "Buy" ein und sieht unterbewertete Turnaround-Chance
- UBS initiates Smurfit Westrock stock with Buy rating, sees undervalued turnaround
- Why I’m Buying International Paper Despite Its Premium Valuation (NYSE:IP)
- BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Thursday - Five Below (NASDAQ:FIVE), International Paper (NYSE:IP)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- S&P 500 Slides for Fifth Day Ahead of Powell Speech
- International Paper to sell cellulose fibers unit for $1.5 billion
- International Paper to close two Georgia containerboard mills
- International Paper to sell cellulose fibers business for $1.5 billion
- International Paper sells Global Cellulose Fibers business
- AIP to acquire International Paper’s cellulose fibers business
- International Paper stock rating reiterated at Buy by UBS on cost savings
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- New Strong Sell Stocks for August 19th
Are Fewer Cardboard Box Shipments an Early Signal of a Demand Dip? - International Paper (NYSE:IP), FedEx (NYSE:FDX)
- JPM downgrades International Paper, says investor hopes for 2027 look too high
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- JPMorgan downgrades International Paper stock rating to Neutral on earnings miss
- Intl Paper (IP) Q2 Revenue Up 45%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Earnings call transcript: International Paper Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
Tagesspanne
46.74 47.62
Jahresspanne
43.27 60.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.94
- Eröffnung
- 47.26
- Bid
- 47.11
- Ask
- 47.41
- Tief
- 46.74
- Hoch
- 47.62
- Volumen
- 6.541 K
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- -3.46%
- 6-Monatsänderung
- -11.75%
- Jahresänderung
- -3.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K