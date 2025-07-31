Валюты / IP
IP: International Paper Company
46.22 USD 0.65 (1.43%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IP за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.22, а максимальная — 46.27.
Следите за динамикой International Paper Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
45.22 46.27
Годовой диапазон
43.27 60.36
- Предыдущее закрытие
- 45.57
- Open
- 45.42
- Bid
- 46.22
- Ask
- 46.52
- Low
- 45.22
- High
- 46.27
- Объем
- 9.386 K
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- -13.41%
- Годовое изменение
- -5.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.