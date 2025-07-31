통화 / IP
IP: International Paper Company
46.42 USD 0.69 (1.46%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IP 환율이 오늘 -1.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.91이고 고가는 46.83이었습니다.
International Paper Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IP News
- 인터내셔널 페이퍼 SVP, 4억9천 달러 상당 주식 매도
- UBS, 스머핏 웨스트록 ’매수’ 등급으로 시작... 4억 달러 성장 잠재력에 60달러 목표가 제시
- 스머핏 웨스트락, UBS ’매수’ 등급 개시... 저평가된 턴어라운드 기대
- Why I’m Buying International Paper Despite Its Premium Valuation (NYSE:IP)
- BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Thursday - Five Below (NASDAQ:FIVE), International Paper (NYSE:IP)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- S&P 500 Slides for Fifth Day Ahead of Powell Speech
- International Paper to sell cellulose fibers unit for $1.5 billion
- International Paper to close two Georgia containerboard mills
- International Paper to sell cellulose fibers business for $1.5 billion
- International Paper sells Global Cellulose Fibers business
- AIP to acquire International Paper’s cellulose fibers business
- International Paper stock rating reiterated at Buy by UBS on cost savings
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- JPM downgrades International Paper, says investor hopes for 2027 look too high
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- JPMorgan downgrades International Paper stock rating to Neutral on earnings miss
- Intl Paper (IP) Q2 Revenue Up 45%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
일일 변동 비율
45.91 46.83
년간 변동
43.27 60.36
- 이전 종가
- 47.11
- 시가
- 46.70
- Bid
- 46.42
- Ask
- 46.72
- 저가
- 45.91
- 고가
- 46.83
- 볼륨
- 6.756 K
- 일일 변동
- -1.46%
- 월 변동
- -4.88%
- 6개월 변동
- -13.04%
- 년간 변동율
- -4.84%
