Devises / IP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IP: International Paper Company
46.42 USD 0.69 (1.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IP a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.91 et à un maximum de 46.83.
Suivez la dynamique International Paper Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IP Nouvelles
- UBS initie la couverture de Smurfit WestRock avec une recommandation "achat"
- UBS starts Smurfit WestRock at “buy,” sees $60 target on $400 mln growth potential
- UBS initie la couverture de Smurfit Westrock avec une recommandation d’achat, considérant la restructuration sous-évaluée
- UBS initiates Smurfit Westrock stock with Buy rating, sees undervalued turnaround
- Why I’m Buying International Paper Despite Its Premium Valuation (NYSE:IP)
- BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Thursday - Five Below (NASDAQ:FIVE), International Paper (NYSE:IP)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- S&P 500 Slides for Fifth Day Ahead of Powell Speech
- International Paper to sell cellulose fibers unit for $1.5 billion
- International Paper to close two Georgia containerboard mills
- International Paper to sell cellulose fibers business for $1.5 billion
- International Paper sells Global Cellulose Fibers business
- AIP to acquire International Paper’s cellulose fibers business
- International Paper stock rating reiterated at Buy by UBS on cost savings
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- Are Fewer Cardboard Box Shipments an Early Signal of a Demand Dip? Are Fewer Cardboard Box Shipments an Early Signal of a Demand Dip? - International Paper (NYSE:IP), FedEx (NYSE:FDX)
- JPM downgrades International Paper, says investor hopes for 2027 look too high
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), International Paper (NYSE:IP)
- JPMorgan downgrades International Paper stock rating to Neutral on earnings miss
- Intl Paper (IP) Q2 Revenue Up 45%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Earnings call transcript: International Paper Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
Range quotidien
45.91 46.83
Range Annuel
43.27 60.36
- Clôture Précédente
- 47.11
- Ouverture
- 46.70
- Bid
- 46.42
- Ask
- 46.72
- Plus Bas
- 45.91
- Plus Haut
- 46.83
- Volume
- 6.758 K
- Changement quotidien
- -1.46%
- Changement Mensuel
- -4.88%
- Changement à 6 Mois
- -13.04%
- Changement Annuel
- -4.84%
20 septembre, samedi