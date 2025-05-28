INQQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hisse senedi 16.45 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 16.45 - 16.46 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 16.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. INQQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hisse senedi şu anda 16.45 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.91% ve USD değerlerini izler. INQQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

INQQ hisse senedi nasıl alınır? Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hisselerini şu anki 16.45 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 16.45 ve Ask 16.75 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INQQ fiyat hareketlerini takip edin.

INQQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.25 - 17.34 ve mevcut fiyatı 16.45 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 16.45 veya Ask 16.75 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.38% ve 6 aylık değişim oranı 7.45% değerlerini karşılaştırır. INQQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

INQQ The India Internet ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? INQQ The India Internet ETF hisse senedi yıllık olarak 17.34 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.25 - 17.34). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 16.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF performansını takip edin.

INQQ The India Internet ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? INQQ The India Internet ETF (INQQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.25 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 16.45 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.25 - 17.34 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INQQ fiyat hareketlerini izleyin.