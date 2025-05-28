QuotazioniSezioni
INQQ
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF

16.45 USD 0.19 (1.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INQQ ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.45 e ad un massimo di 16.46.

Segui le dinamiche di Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

INQQ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni INQQ oggi?

Oggi le azioni Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF sono prezzate a 16.45. Viene scambiato all'interno di 16.45 - 16.46, la chiusura di ieri è stata 16.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INQQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF pagano dividendi?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF è attualmente valutato a 16.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INQQ.

Come acquistare azioni INQQ?

Puoi acquistare azioni Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF al prezzo attuale di 16.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.45 o 16.75, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INQQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni INQQ?

Investire in Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.25 - 17.34 e il prezzo attuale 16.45. Molti confrontano 4.38% e 7.45% prima di effettuare ordini su 16.45 o 16.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INQQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni INQQ The India Internet ETF?

Il prezzo massimo di INQQ The India Internet ETF nell'ultimo anno è stato 17.34. All'interno di 13.25 - 17.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni INQQ The India Internet ETF?

Il prezzo più basso di INQQ The India Internet ETF (INQQ) nel corso dell'anno è stato 13.25. Confrontandolo con gli attuali 16.45 e 13.25 - 17.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INQQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INQQ?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.26 e 4.91%.

Intervallo Giornaliero
16.45 16.46
Intervallo Annuale
13.25 17.34
Chiusura Precedente
16.26
Apertura
16.46
Bid
16.45
Ask
16.75
Minimo
16.45
Massimo
16.46
Volume
3
Variazione giornaliera
1.17%
Variazione Mensile
4.38%
Variazione Semestrale
7.45%
Variazione Annuale
4.91%
22 ottobre, mercoledì
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
4.506%
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev