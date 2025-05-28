クォートセクション
通貨 / INQQ
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF

16.53 USD 0.27 (1.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INQQの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり16.43の安値と16.55の高値で取引されました。

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

INQQ News

よくあるご質問

INQQ株の現在の価格は？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFの株価は本日16.53です。16.43 - 16.55内で取引され、前日の終値は16.26、取引量は25に達しました。INQQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFの株は配当を出しますか？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFの現在の価格は16.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.42%やUSDにも注目します。INQQの動きはライブチャートで確認できます。

INQQ株を買う方法は？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFの株は現在16.53で購入可能です。注文は通常16.53または16.83付近で行われ、25や0.61%が市場の動きを示します。INQQの最新情報はライブチャートで確認できます。

INQQ株に投資する方法は？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFへの投資では、年間の値幅13.25 - 17.34と現在の16.53を考慮します。注文は多くの場合16.53や16.83で行われる前に、4.89%や7.97%と比較されます。INQQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

INQQ The India Internet ETFの株の最高値は？

INQQ The India Internet ETFの過去1年の最高値は17.34でした。13.25 - 17.34内で株価は大きく変動し、16.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

INQQ The India Internet ETFの株の最低値は？

INQQ The India Internet ETF(INQQ)の年間最安値は13.25でした。現在の16.53や13.25 - 17.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INQQの動きはライブチャートで確認できます。

INQQの株式分割はいつ行われましたか？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.26、5.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
16.43 16.55
1年のレンジ
13.25 17.34
以前の終値
16.26
始値
16.43
買値
16.53
買値
16.83
安値
16.43
高値
16.55
出来高
25
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
4.89%
6ヶ月の変化
7.97%
1年の変化
5.42%
