INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
Le taux de change de INQQ a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.45 et à un maximum de 16.46.
Suivez la dynamique Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INQQ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INQQ aujourd'hui ?
L'action Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF est cotée à 16.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.45 - 16.46, a clôturé hier à 16.26 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de INQQ présente ces mises à jour.
L'action Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF verse-t-elle des dividendes ?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF est actuellement valorisé à 16.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INQQ.
Comment acheter des actions INQQ ?
Vous pouvez acheter des actions Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF au cours actuel de 16.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.45 ou de 16.75, le 3 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INQQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INQQ ?
Investir dans Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.25 - 17.34 et le prix actuel 16.45. Beaucoup comparent 4.38% et 7.45% avant de passer des ordres à 16.45 ou 16.75. Consultez le graphique du cours de INQQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action INQQ The India Internet ETF ?
Le cours le plus élevé de INQQ The India Internet ETF l'année dernière était 17.34. Au cours de 13.25 - 17.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action INQQ The India Internet ETF ?
Le cours le plus bas de INQQ The India Internet ETF (INQQ) sur l'année a été 13.25. Sa comparaison avec 16.45 et 13.25 - 17.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INQQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INQQ a-t-elle été divisée ?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.26 et 4.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.26
- Ouverture
- 16.46
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Plus Bas
- 16.45
- Plus Haut
- 16.46
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 1.17%
- Changement Mensuel
- 4.38%
- Changement à 6 Mois
- 7.45%
- Changement Annuel
- 4.91%
- Act
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
- 4.506%
- Fcst
- Prev
- 4.613%