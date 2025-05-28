INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
今日INQQ汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点16.45和高点16.46进行交易。
关注Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INQQ新闻
常见问题解答
INQQ股票今天的价格是多少？
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票今天的定价为16.45。它在16.45 - 16.46范围内交易，昨天的收盘价为16.26，交易量达到3。INQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票是否支付股息？
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF目前的价值为16.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪INQQ走势。
如何购买INQQ股票？
您可以以16.45的当前价格购买Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票。订单通常设置在16.45或16.75附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注INQQ的实时图表更新。
如何投资INQQ股票？
投资Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF需要考虑年度范围13.25 - 17.34和当前价格16.45。许多人在以16.45或16.75下订单之前，会比较4.38%和。实时查看INQQ价格图表，了解每日变化。
INQQ The India Internet ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，INQQ The India Internet ETF的最高价格是17.34。在13.25 - 17.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF的绩效。
INQQ The India Internet ETF股票的最低价格是多少？
INQQ The India Internet ETF（INQQ）的最低价格为13.25。将其与当前的16.45和13.25 - 17.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INQQ股票是什么时候拆分的？
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.26和4.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.26
- 开盘价
- 16.46
- 卖价
- 16.45
- 买价
- 16.75
- 最低价
- 16.45
- 最高价
- 16.46
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 4.38%
- 6个月变化
- 7.45%
- 年变化
- 4.91%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.506%
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值