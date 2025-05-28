报价部分
货币 / INQQ
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF

16.45 USD 0.19 (1.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INQQ汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点16.45和高点16.46进行交易。

关注Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

INQQ股票今天的价格是多少？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票今天的定价为16.45。它在16.45 - 16.46范围内交易，昨天的收盘价为16.26，交易量达到3。INQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票是否支付股息？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF目前的价值为16.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪INQQ走势。

如何购买INQQ股票？

您可以以16.45的当前价格购买Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF股票。订单通常设置在16.45或16.75附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注INQQ的实时图表更新。

如何投资INQQ股票？

投资Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF需要考虑年度范围13.25 - 17.34和当前价格16.45。许多人在以16.45或16.75下订单之前，会比较4.38%和。实时查看INQQ价格图表，了解每日变化。

INQQ The India Internet ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，INQQ The India Internet ETF的最高价格是17.34。在13.25 - 17.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF的绩效。

INQQ The India Internet ETF股票的最低价格是多少？

INQQ The India Internet ETF（INQQ）的最低价格为13.25。将其与当前的16.45和13.25 - 17.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INQQ股票是什么时候拆分的？

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.26和4.91%中可见。

日范围
16.45 16.46
年范围
13.25 17.34
前一天收盘价
16.26
开盘价
16.46
卖价
16.45
买价
16.75
最低价
16.45
最高价
16.46
交易量
3
日变化
1.17%
月变化
4.38%
6个月变化
7.45%
年变化
4.91%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.961 M
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.770 M
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
4.506%
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值