INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
A taxa do INQQ para hoje mudou para 1.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.45 e o mais alto foi 16.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INQQ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INQQ hoje?
Hoje Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) está avaliado em 16.45. O instrumento é negociado dentro de 16.45 - 16.46, o fechamento de ontem foi 16.26, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INQQ em tempo real.
As ações de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF pagam dividendos?
Atualmente Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF está avaliado em 16.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.91% e USD. Monitore os movimentos de INQQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INQQ?
Você pode comprar ações de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) pelo preço atual 16.45. Ordens geralmente são executadas perto de 16.45 ou 16.75, enquanto 3 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INQQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INQQ?
Investir em Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF envolve considerar a faixa anual 13.25 - 17.34 e o preço atual 16.45. Muitos comparam 4.38% e 7.45% antes de enviar ordens em 16.45 ou 16.75. Estude as mudanças diárias de preço de INQQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações INQQ The India Internet ETF?
O maior preço de INQQ The India Internet ETF (INQQ) no último ano foi 17.34. As ações oscilaram bastante dentro de 13.25 - 17.34, e a comparação com 16.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações INQQ The India Internet ETF?
O menor preço de INQQ The India Internet ETF (INQQ) no ano foi 13.25. A comparação com o preço atual 16.45 e 13.25 - 17.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INQQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INQQ?
No passado Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.26 e 4.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.26
- Open
- 16.46
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Low
- 16.45
- High
- 16.46
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.17%
- Mudança mensal
- 4.38%
- Mudança de 6 meses
- 7.45%
- Mudança anual
- 4.91%
- Atu.
- -0.961 milh
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
- -0.770 milh
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.506%
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.