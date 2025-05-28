시세섹션
통화 / INQQ
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF

16.45 USD 0.19 (1.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INQQ 환율이 오늘 1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.45이고 고가는 16.46이었습니다.

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 INQQ 주식의 가격은?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF 주식은 당일 16.45에 가격이 책정되며 16.45 - 16.46 내에서 거래되고 어제의 종가는 16.26 였고 거래 볼륨은 3이었습니다. INQQ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF은 현재 16.45로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 4.91% 및 USD를 지켜 봅니다. INQQ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

INQQ 주식을 매수하는 방법은?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF의 주식을 현재 16.45의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 16.75 근처로 접수되며 3 및 -0.06%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 INQQ의 업데이트를 확인해 보세요.

INQQ 주식에 투자하는 방법은?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 13.25 - 17.34 및 현재 가격 16.45을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 4.38% 및 7.45%를 비교합니다. INQQ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

INQQ The India Internet ETF 주식 최고가는?

지난해 INQQ The India Internet ETF의 최고가는 17.34였습니다. 13.25 - 17.34 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 16.26와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF의 움직임을 살펴보세요.

INQQ The India Internet ETF 최저가는?

연중 INQQ The India Internet ETF (INQQ)의 최저 가격은 13.25였습니다. 현재 16.45 및 13.25 - 17.34와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. INQQ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

INQQ 주식의 분할은 언제였는지?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 16.26 및 4.91%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
16.45 16.46
년간 변동
13.25 17.34
이전 종가
16.26
시가
16.46
Bid
16.45
Ask
16.75
저가
16.45
고가
16.46
볼륨
3
일일 변동
1.17%
월 변동
4.38%
6개월 변동
7.45%
년간 변동율
4.91%
