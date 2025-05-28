- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
Der Wechselkurs von INQQ hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.43 bis zu einem Hoch von 16.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INQQ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INQQ heute?
Die Aktie von Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) notiert heute bei 16.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 16.43 - 16.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.26 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von INQQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INQQ Dividenden?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF wird derzeit mit 16.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INQQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich INQQ-Aktien?
Sie können Aktien von Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) zum aktuellen Kurs von 16.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.53 oder 16.83 platziert, während 25 und 0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INQQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INQQ-Aktien?
Bei einer Investition in Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF müssen die jährliche Spanne 13.25 - 17.34 und der aktuelle Kurs 16.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.89% und 7.97%, bevor sie Orders zu 16.53 oder 16.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INQQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von INQQ The India Internet ETF?
Der höchste Kurs von INQQ The India Internet ETF (INQQ) im vergangenen Jahr lag bei 17.34. Innerhalb von 13.25 - 17.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von INQQ The India Internet ETF?
Der niedrigste Kurs von INQQ The India Internet ETF (INQQ) im Laufe des Jahres betrug 13.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.53 und der Spanne 13.25 - 17.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INQQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INQQ statt?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.26 und 5.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.26
- Eröffnung
- 16.43
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Tief
- 16.43
- Hoch
- 16.55
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 4.89%
- 6-Monatsänderung
- 7.97%
- Jahresänderung
- 5.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%