INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
El tipo de cambio de INQQ de hoy ha cambiado un 1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.43, mientras que el máximo ha alcanzado 16.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de INQQ hoy?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) se evalúa hoy en 16.53. El instrumento se negocia dentro de 16.43 - 16.55; el cierre de ayer ha sido 16.26 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios INQQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF se evalúa actualmente en 16.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.42% y USD. Monitoree los movimientos de INQQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de INQQ?
Puede comprar acciones de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) al precio actual de 16.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.53 o 16.83, mientras que 25 y 0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de INQQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de INQQ?
Invertir en Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.25 - 17.34 y el precio actual 16.53. Muchos comparan 4.89% y 7.97% antes de colocar órdenes en 16.53 o 16.83. Estudie los cambios diarios de precios de INQQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de INQQ The India Internet ETF?
El precio más alto de INQQ The India Internet ETF (INQQ) en el último año ha sido 17.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.25 - 17.34, una comparación con 16.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de INQQ The India Internet ETF?
El precio más bajo de INQQ The India Internet ETF (INQQ) para el año ha sido 13.25. La comparación con los actuales 16.53 y 13.25 - 17.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de INQQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de INQQ?
En el pasado, Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.26 y 5.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.26
- Open
- 16.43
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 16.43
- High
- 16.55
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 1.66%
- Cambio mensual
- 4.89%
- Cambio a 6 meses
- 7.97%
- Cambio anual
- 5.42%
- 1.650%