INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF
Курс INQQ за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.45, а максимальная — 16.46.
Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INQQ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INQQ сегодня?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) сегодня оценивается на уровне 16.45. Инструмент торгуется в пределах 16.45 - 16.46, вчерашнее закрытие составило 16.26, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF?
Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF в настоящее время оценивается в 16.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.91% и USD. Отслеживайте движения INQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции INQQ?
Вы можете купить акции Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) по текущей цене 16.45. Ордера обычно размещаются около 16.45 или 16.75, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INQQ?
Инвестирование в Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF предполагает учет годового диапазона 13.25 - 17.34 и текущей цены 16.45. Многие сравнивают 4.38% и 7.45% перед размещением ордеров на 16.45 или 16.75. Изучайте ежедневные изменения цены INQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции INQQ The India Internet ETF?
Самая высокая цена INQQ The India Internet ETF (INQQ) за последний год составила 17.34. Акции заметно колебались в пределах 13.25 - 17.34, сравнение с 16.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции INQQ The India Internet ETF?
Самая низкая цена INQQ The India Internet ETF (INQQ) за год составила 13.25. Сравнение с текущими 16.45 и 13.25 - 17.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INQQ?
В прошлом Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.26 и 4.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.26
- Open
- 16.46
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Low
- 16.45
- High
- 16.46
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- 4.38%
- 6-месячное изменение
- 7.45%
- Годовое изменение
- 4.91%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.506%
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.