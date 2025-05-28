КотировкиРазделы
Валюты / INQQ
INQQ: Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF

16.45 USD 0.19 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INQQ за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.45, а максимальная — 16.46.

Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INQQ сегодня?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) сегодня оценивается на уровне 16.45. Инструмент торгуется в пределах 16.45 - 16.46, вчерашнее закрытие составило 16.26, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF?

Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF в настоящее время оценивается в 16.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.91% и USD. Отслеживайте движения INQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции INQQ?

Вы можете купить акции Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) по текущей цене 16.45. Ордера обычно размещаются около 16.45 или 16.75, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INQQ?

Инвестирование в Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF предполагает учет годового диапазона 13.25 - 17.34 и текущей цены 16.45. Многие сравнивают 4.38% и 7.45% перед размещением ордеров на 16.45 или 16.75. Изучайте ежедневные изменения цены INQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции INQQ The India Internet ETF?

Самая высокая цена INQQ The India Internet ETF (INQQ) за последний год составила 17.34. Акции заметно колебались в пределах 13.25 - 17.34, сравнение с 16.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции INQQ The India Internet ETF?

Самая низкая цена INQQ The India Internet ETF (INQQ) за год составила 13.25. Сравнение с текущими 16.45 и 13.25 - 17.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INQQ?

В прошлом Exchange Traded Concepts Trust India Internet & Ecommerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.26 и 4.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.45 16.46
Годовой диапазон
13.25 17.34
Предыдущее закрытие
16.26
Open
16.46
Bid
16.45
Ask
16.75
Low
16.45
High
16.46
Объем
3
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
4.38%
6-месячное изменение
7.45%
Годовое изменение
4.91%
