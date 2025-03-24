FiyatlarBölümler
INLX
INLX: Intellinetics Inc

12.50 USD 1.05 (9.17%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INLX fiyatı bugün 9.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.15 ve Yüksek fiyatı olarak 12.50 aralığında işlem gördü.

Intellinetics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.15 12.50
Yıllık aralık
8.74 16.50
Önceki kapanış
11.45
Açılış
12.15
Satış
12.50
Alış
12.80
Düşük
12.15
Yüksek
12.50
Hacim
4
Günlük değişim
9.17%
Aylık değişim
12.11%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
11.31%
21 Eylül, Pazar