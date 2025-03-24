KurseKategorien
Währungen / INLX
Zurück zum Aktien

INLX: Intellinetics Inc

12.50 USD 1.05 (9.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INLX hat sich für heute um 9.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.15 bis zu einem Hoch von 12.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intellinetics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INLX News

Tagesspanne
12.15 12.50
Jahresspanne
8.74 16.50
Vorheriger Schlusskurs
11.45
Eröffnung
12.15
Bid
12.50
Ask
12.80
Tief
12.15
Hoch
12.50
Volumen
4
Tagesänderung
9.17%
Monatsänderung
12.11%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
11.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K