Valute / INLX
INLX: Intellinetics Inc
12.50 USD 1.05 (9.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INLX ha avuto una variazione del 9.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.15 e ad un massimo di 12.50.
Segui le dinamiche di Intellinetics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
INLX News
Intervallo Giornaliero
12.15 12.50
Intervallo Annuale
8.74 16.50
- Chiusura Precedente
- 11.45
- Apertura
- 12.15
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- Minimo
- 12.15
- Massimo
- 12.50
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 9.17%
- Variazione Mensile
- 12.11%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- 11.31%
21 settembre, domenica